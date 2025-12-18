©
La fusée Ariane 6 de l'Agence spatiale européenne (ESA), transportant deux satellites Galileo pour le système mondial de navigation par satellite (GNSS) de l'UE, a été lancée depuis le Centre spatial guyanais de Kourou, dans le département français d'outre-mer de Guyane, le 17 décembre 2025.
AUTONOMIE SPATIALE
18 décembre 2025
Derrière le succès du lancement d'Ariane 6, le retard accumulé grandissant par l’Europe dans la course à l’espace
Derrière le succès du lancement d’Ariane 6, l’Europe spatiale masque mal un décrochage historique. A l’heure où Elon Musk impose une révolution industrielle sans précédent, l’autonomie spatiale européenne n'est-elle pas plus fragile que jamais ?
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
