La fusée Ariane 6 de l'Agence spatiale européenne (ESA), transportant deux satellites Galileo pour le système mondial de navigation par satellite (GNSS) de l'UE, a été lancée depuis le Centre spatial guyanais de Kourou, dans le département français d'outre-mer de Guyane, le 17 décembre 2025.

AUTONOMIE SPATIALE

18 décembre 2025

Derrière le succès du lancement d'Ariane 6, le retard accumulé grandissant par l’Europe dans la course à l’espace

Derrière le succès du lancement d’Ariane 6, l’Europe spatiale masque mal un décrochage historique. A l’heure où Elon Musk impose une révolution industrielle sans précédent, l’autonomie spatiale européenne n'est-elle pas plus fragile que jamais ?

Don Diego De La Vega Go to Don Diego De La Vega page

Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

