Franceil y a 5 heures
Rentes et fractures françaises
Les boomers… ET les autres : combien de Français au total vivent-ils de rentes prélevées sur le travail ?
L’intervention du Premier ministre sur TF1 a braqué les projecteurs sur les pensions des baby-boomers, accusés de vivre « de rentes ». Pourtant, comme le rappellent les économistes Alexandre Delaigue et Nicolas Marques, la réalité est bien plus diffuse. Retraites, allocations, immobilier, professions réglementées : une large part des Français bénéficie, d’une manière ou d’une autre, de revenus que l’on peut qualifier de rentes. Le véritable enjeu n’est pas tant de désigner des « coupables » que de distinguer les rentes légitimes de celles qui pèsent lourdement sur les finances publiques.