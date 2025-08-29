Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 16 au 22 août

Franceil y a 5 heures
Les salariés ne croient plus qu’un travail acharné leur permettent de garantir leur sécurité financière. (Image d'illustration)
Les salariés ne croient plus qu’un travail acharné leur permettent de garantir leur sécurité financière. (Image d'illustration) © INA FASSBENDER / AFP
Rentes et fractures françaises

Les boomers… ET les autres : combien de Français au total vivent-ils de rentes prélevées sur le travail ?

L’intervention du Premier ministre sur TF1 a braqué les projecteurs sur les pensions des baby-boomers, accusés de vivre « de rentes ». Pourtant, comme le rappellent les économistes Alexandre Delaigue et Nicolas Marques, la réalité est bien plus diffuse. Retraites, allocations, immobilier, professions réglementées : une large part des Français bénéficie, d’une manière ou d’une autre, de revenus que l’on peut qualifier de rentes. Le véritable enjeu n’est pas tant de désigner des « coupables » que de distinguer les rentes légitimes de celles qui pèsent lourdement sur les finances publiques.

avec Alexandre DelaigueetNicolas Marques
author imageAlexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net

author imageNicolas Marques

est directeur de l'Institut économique Molinari

Docteur en économie (Université d’Aix-Marseille) et diplômé en gestion (EM Lyon), il a débuté sa carrière en enseignant l’économie, avant d’exercer des responsabilités marketing et commerciales dans de grands groupes de gestion d’actifs français.

Chercheur associé depuis la création de l’IEM, en 2003, il est devenu Directeur général de l’institut en 2019. Il est l’auteur de plusieurs travaux sur les enjeux fiscaux, les finances publiques, la protection sociale ou la contribution des entreprises et membre de la Société du Mont Pèlerin.

