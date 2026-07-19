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Des migrants assis sur une embarcation chavirée au large de la Libye.
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FRONTEX

19 juillet 2026

Les autorités italiennes enquêtent sur une ONG qui aurait aidé des migrants à bord d'embarcations de passeurs

Les autorités italiennes ont ouvert une enquête visant le capitaine du navire Sea-Watch 5, soupçonné d'une possible complicité avec des réseaux de passeurs après une opération de transfert de migrants observée en Méditerranée par Frontex. L'enquête devra déterminer s'il s'agissait d'un sauvetage face à une situation de danger ou d'une intervention coordonnée avec des filières d'immigration clandestine.

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MOTS-CLES

sea watch 5 , Sea Watch , Allemagne , Italie , Libye , europe , Union européenne , Frontex , immigration , migrants , réfugiés , réfugiés politiques , Bangladesh , passeurs , illégalité , Justice , Enquête

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.