SECURITE DEFAILLANTE
14 avril 2026
Les arrêts maladie abusifs : l’arbre qui cache la mauvaise gestion du système de soins en France
À grand renfort de communication, le gouvernement français a annoncé, le 9 avril 2026, un plan centré sur le renforcement des contrôles afin de lutter contre les arrêts maladie jugés abusifs et réduire ainsi l’absentéisme. Pour Patrice Huiban, Président du jeune parti politique Nouvel essor français et formateur de candidats au concours d’accès à l’École nationale supérieure de Sécurité sociale (EN3S), ces annonces sont loin d’être à la hauteur des enjeux.
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A PROPOS DES AUTEURS
Patrice Huiban est haut fonctionnaire. Il est président du mouvement Nouvel Essor Français
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