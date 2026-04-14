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Une photographie prise le 22 mars 2024 à Paris montre une carte vitale.
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SECURITE DEFAILLANTE

14 avril 2026

Les arrêts maladie abusifs : l’arbre qui cache la mauvaise gestion du système de soins en France

À grand renfort de communication, le gouvernement français a annoncé, le 9 avril 2026, un plan centré sur le renforcement des contrôles afin de lutter contre les arrêts maladie jugés abusifs et réduire ainsi l’absentéisme. Pour Patrice Huiban, Président du jeune parti politique Nouvel essor français et formateur de candidats au concours d’accès à l’École nationale supérieure de Sécurité sociale (EN3S), ces annonces sont loin d’être à la hauteur des enjeux.

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MOTS-CLES

arrêts maladie , travail , France , Santé , sécurité sociale

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Patrice Huiban

Patrice Huiban est haut fonctionnaire. Il est président du mouvement Nouvel Essor Français