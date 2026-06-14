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14 juin 2026
Les anciens présidents en prison en Amérique Latine
De l’Argentine au Pérou, en passant par le Brésil ou l’Équateur, de nombreux anciens chefs d’État latino-américains ont connu la prison, l’exil, l’assignation à résidence ou des poursuites judiciaires après leur départ du pouvoir.
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Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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