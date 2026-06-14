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THE WORLD IN MAPS

14 juin 2026

Les anciens présidents en prison en Amérique Latine

De l’Argentine au Pérou, en passant par le Brésil ou l’Équateur, de nombreux anciens chefs d’État latino-américains ont connu la prison, l’exil, l’assignation à résidence ou des poursuites judiciaires après leur départ du pouvoir.

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cartes , monde , prison , Justice , Chili , Brésil , Venezuela , Uruguay , Mexique , États-Unis , the world in maps , Paraguay , Equateur , Argentine , Pérou , Amérique du Sud , Amérique Latine , pouvoir , dictature

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