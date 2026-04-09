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Le second tour des élections municipales s'est déroulé ce dimanche 22 mars partout en France.
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MUNICIPALES 2026

9 avril 2026

Les 5 enseignements des prévisions du modèle ElectionScope®

Quels enseignements tirer a posteriori de la projection du modèle ElectionScope® publiée dans sa version initiale d’avant le premier tour sur Atlantico.fr (13 mars 2026) puis avant le second tour ?

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bilan , élections , municipales 2026 , électionscope , enseignement , votes

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Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Véronique Jérôme

Véronique Jérôme est Docteur en sciences économiques et Maître de conférences à l’Université Panthéon – Assas Paris-Saclay.

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Bruno Jérôme

Bruno Jérôme est Docteur en sciences économiques et Maître de conférences à l’Université Panthéon – Assas Paris-Saclay.

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