MUNICIPALES 2026
9 avril 2026
Les 5 enseignements des prévisions du modèle ElectionScope®
Quels enseignements tirer a posteriori de la projection du modèle ElectionScope® publiée dans sa version initiale d’avant le premier tour sur Atlantico.fr (13 mars 2026) puis avant le second tour ?
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THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Véronique Jérôme est Docteur en sciences économiques et Maître de conférences à l’Université Panthéon – Assas Paris-Saclay.
Bruno Jérôme est Docteur en sciences économiques et Maître de conférences à l’Université Panthéon – Assas Paris-Saclay.
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A PROPOS DES AUTEURS
Véronique Jérôme est Docteur en sciences économiques et Maître de conférences à l’Université Panthéon – Assas Paris-Saclay.
Bruno Jérôme est Docteur en sciences économiques et Maître de conférences à l’Université Panthéon – Assas Paris-Saclay.