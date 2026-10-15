J’AIME MA BOITE
15 octobre 2026
L’entreprise, notre boussole… et un cap pour la France !
Chaque année, c’est devenu un sympathique marronnier du monde de l’entreprise. Salariés, dirigeants et entrepreneurs sont invités, le temps d’une journée, à revendiquer haut et fort qu’ils aiment leur boîte. La « Fête des Entreprises » (J’aime ma boîte) se tiendra cette année le jeudi 15 octobre pour sa 24e édition.
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A PROPOS DES AUTEURS
Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de Taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME).
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A PROPOS DES AUTEURS
Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de Taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME).