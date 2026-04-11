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ENERGIE : VERITE REPOUSSEE

11 avril 2026

L’énergie, bombe à retardement de la présidentielle 2027 ?

Entre dépendance aux hydrocarbures, transition hors de prix et absence de discours clair, l’énergie s’impose comme l’un des angles morts les plus explosifs de la présidentielle de 2027.

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MOTS-CLES

la France , énergie , Présidentielles 2027 , conflits armés , Iran , nucléaire , énergies vertes

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Favennec

Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. 

Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).

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Thierry Bros

Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.