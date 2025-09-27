Pression intérieure

Le volcan iranien, éruption ou explosion ?

Alors que l’Iran négocie sur le nucléaire et la libération d’otages, le vrai défi se joue à l’intérieur : inflation galopante, grèves à répétition, provinces en révolte, fissures au sommet de l’État et multiplication des Unités de Résistance liées à l’OMPI. Face à ce cocktail de tensions, le régime durcit sa répression, avec plus de 800 exécutions depuis janvier. Mais chaque arrestation et chaque exécution semblent nourrir un climat insurrectionnel grandissant, qui pourrait faire vaciller le pouvoir malgré ses efforts pour étouffer la contestation.