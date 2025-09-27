Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 13 au 19 septembre

Internationalil y a 2 heures
Un homme et une femme passent devant une fresque représentant des drapeaux nationaux iraniens dans une rue de Téhéran, le 20 août 2024. (Image d'illustration)
Un homme et une femme passent devant une fresque représentant des drapeaux nationaux iraniens dans une rue de Téhéran, le 20 août 2024. (Image d'illustration) © ATTA KENARE / AFP
Pression intérieure

Le volcan iranien, éruption ou explosion ?

Alors que l’Iran négocie sur le nucléaire et la libération d’otages, le vrai défi se joue à l’intérieur : inflation galopante, grèves à répétition, provinces en révolte, fissures au sommet de l’État et multiplication des Unités de Résistance liées à l’OMPI. Face à ce cocktail de tensions, le régime durcit sa répression, avec plus de 800 exécutions depuis janvier. Mais chaque arrestation et chaque exécution semblent nourrir un climat insurrectionnel grandissant, qui pourrait faire vaciller le pouvoir malgré ses efforts pour étouffer la contestation.

avec Gérard Vespierre
author imageGérard Vespierre

Gérard Vespierre analyste géopolitique, diplômé de l’ISC Paris, Maîtrise de gestion, DEA Finances Dauphine PSL, fondateur du média web Le Monde Décrypté www.le-monde-decrypte.com intervenant radio et télévision.

Le volcan iranien, éruption ou explosion ?

