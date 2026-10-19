SOLUTION A LA DETTE ?
19 octobre 2026
Le trésor caché des seniors : 350 milliards d'euros qui dorment au lieu de financer la croissance
19 % d’actions dans le patrimoine financier moyen des ménages français, contre 27 % s’il suivait le niveau de risque observé ailleurs en Europe. L’écart représente, sur vingt ans, environ 350 milliards d’euros de performance perdue, soit 12 % du PIB français. Derrière ce manque à gagner, des réflexes presque mécaniques, sortie en rente, transmission, horizon de placement raccourci avec l’âge. Et si la véritable réserve de croissance du pays dormait tout simplement dans l’épargne des retraités ?
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THEMATIQUESEconomie
Docteur en économie internationale de l’Université Pierre Mendès France de Grenoble, Denis FERRAND est Directeur Général de Rexecode où il est notamment en charge de l’analyse de la conjoncture de la France et des prévisions macroéconomiques globales. Il est également vice-Président de la Société d’Economie Politique. Il est membre du Conseil National de l’Industrie et du Conseil d’Orientation pour l’Emploi au titre de personnalité qualifiée. Chroniqueur pour Les Echos, il est chargé du cours d’analyse de la conjoncture à l’Institut Gestion de Patrimoine de l’Université Paris-Dauphine et pour le Master APE de l’université Paris-Panthéon Assas.
Paul Berthier a rejoint l'équipe d'économistes de Rexecode en fin d'année 2024.
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