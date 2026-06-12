SEUL A LA MAISON

12 juin 2026

Le travail à distance peut avoir une influence néfaste sur la santé mentale

Selon une vaste étude publiée dans la revue Science, le développement du télétravail s'accompagne d'une hausse du temps passé seul, d'une baisse des interactions sociales et d'une dégradation de plusieurs indicateurs de santé mentale, en particulier chez les personnes vivant seules. Une société de plus en plus organisée autour des écrans risque-t-elle d'accentuer l'isolement psychologique et d'affaiblir les liens humains du quotidien ?