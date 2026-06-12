SEUL A LA MAISON
12 juin 2026
Le travail à distance peut avoir une influence néfaste sur la santé mentale
Selon une vaste étude publiée dans la revue Science, le développement du télétravail s'accompagne d'une hausse du temps passé seul, d'une baisse des interactions sociales et d'une dégradation de plusieurs indicateurs de santé mentale, en particulier chez les personnes vivant seules. Une société de plus en plus organisée autour des écrans risque-t-elle d'accentuer l'isolement psychologique et d'affaiblir les liens humains du quotidien ?
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