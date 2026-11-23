WORLD IN MAPS
23 novembre 2026
Le tour du monde des pays qui renoncent à la viande
La popularité de l’alimentation végétale varie fortement d’un pays à l’autre, et de nouvelles données montrent à quel point elle est inégalement répartie.
2 min de lecture
Le classement 2025 de World Population Review (WPR) recense les pays où la part de végétariens est la plus élevée. L’Inde y devance de très loin tous les autres pays en matière d’alimentation sans viande.
Avec 29,5 % de sa population qui ne mange pas de viande, l’Inde arrive en tête du classement de WPR, avec une large avance. Rapporté à sa population actuelle, cela représente plus de 400 millions de végétariens, soit plus que la population totale de la plupart des pays.
La suite de cet article est réservée aux abonnés.
THEMATIQUESMode de vie
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.