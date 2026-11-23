Le classement 2025 de World Population Review (WPR) recense les pays où la part de végétariens est la plus élevée. L’Inde y devance de très loin tous les autres pays en matière d’alimentation sans viande.

Avec 29,5 % de sa population qui ne mange pas de viande, l’Inde arrive en tête du classement de WPR, avec une large avance. Rapporté à sa population actuelle, cela représente plus de 400 millions de végétariens, soit plus que la population totale de la plupart des pays.