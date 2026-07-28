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Le jeudi 9 juillet, seuls 276 députés ont voté contre la prolongation du « Chat Control », un chiffre bien inférieur aux 361 voix nécessaires pour bloquer ou amender la dérogation provisoire, qui reste désormais en vigueur jusqu'en 2028.
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ERREUR STRATEGIQUE ?

28 juillet 2026

Le RN se tire une balle dans le pied avant même d’avoir commencé la course à la présidentielle

Présidentielle 2027 : le RN vient de perdre, et il ne le sait pas encore.

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Rassemblement National , Chat Control 2.0 , Vote , faveur , militants , Twitter , reponse , réseaux sociaux , 1984 , médias alternatifs , déconnexion , organisation , gouvernement

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A PROPOS DES AUTEURS
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Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.