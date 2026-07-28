ERREUR STRATEGIQUE ?
28 juillet 2026
Le RN se tire une balle dans le pied avant même d’avoir commencé la course à la présidentielle
Présidentielle 2027 : le RN vient de perdre, et il ne le sait pas encore.
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A PROPOS DES AUTEURS
Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.
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A PROPOS DES AUTEURS
Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.