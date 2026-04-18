POINT DE VUE

18 avril 2026

Le piège de la réforme de l’absentéisme : corriger les effets… sans toucher aux causes

La réforme de l’absentéisme présentée par le gouvernement ambitionne de mieux encadrer les arrêts de travail et de lutter contre les abus. Mais en focalisant le débat sur les comportements individuels, elle risque de passer à côté de l’essentiel : un déséquilibre structurel du modèle fiscalo-social, où les incitations mal alignées et les causes profondes - santé, travail, démographie - restent largement sous-traitées.