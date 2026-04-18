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Les données de l’Assurance maladie indiquent clairement depuis 2019 une hausse accélérée des arrêts de travail.
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POINT DE VUE

18 avril 2026

Le piège de la réforme de l’absentéisme : corriger les effets… sans toucher aux causes

La réforme de l’absentéisme présentée par le gouvernement ambitionne de mieux encadrer les arrêts de travail et de lutter contre les abus. Mais en focalisant le débat sur les comportements individuels, elle risque de passer à côté de l’essentiel : un déséquilibre structurel du modèle fiscalo-social, où les incitations mal alignées et les causes profondes - santé, travail, démographie - restent largement sous-traitées.

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MOTS-CLES

arrêt maladie , santé , économie , Budget , France , dépenses publiques , employés , employeurs , entreprises , remboursements , assurance maladie , absentéisme , arrêt de travail

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).

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