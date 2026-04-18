POINT DE VUE
18 avril 2026
Le piège de la réforme de l’absentéisme : corriger les effets… sans toucher aux causes
La réforme de l’absentéisme présentée par le gouvernement ambitionne de mieux encadrer les arrêts de travail et de lutter contre les abus. Mais en focalisant le débat sur les comportements individuels, elle risque de passer à côté de l’essentiel : un déséquilibre structurel du modèle fiscalo-social, où les incitations mal alignées et les causes profondes - santé, travail, démographie - restent largement sous-traitées.
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).