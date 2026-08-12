VOYAGE, VOYAGE

Le paradoxe des vacances : plus nous avons besoin de nous reposer, plus nous avons du mal à y parvenir

Les vacances permettent de récupérer, mais elles ne suffisent pas à effacer des mois de fatigue accumulée. Entre difficulté à déconnecter, bouleversement des rythmes de sommeil, la récupération peut prendre du temps.