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Des touristes profitent de la plage de la Promenade des Anglais à Nice, sur la Côte d'Azur, le 14 juillet 2025.
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VOYAGE, VOYAGE

12 août 2026

Le paradoxe des vacances : plus nous avons besoin de nous reposer, plus nous avons du mal à y parvenir

Les vacances permettent de récupérer, mais elles ne suffisent pas à effacer des mois de fatigue accumulée. Entre difficulté à déconnecter, bouleversement des rythmes de sommeil, la récupération peut prendre du temps.

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MOTS-CLES

vacances , repos , se reposer , fatigue , sieste , récupération , Eté , corps , cerveau , vacanciers , tourisme , touristes , soleil , plage , rythme de sommeil

THEMATIQUES

Loisirs
A PROPOS DES AUTEURS
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Alfredo Rodríguez Muñoz

Alfredo Rodríguez Muñoz est professeur de psychologie sociale et organisationnelle à l'Université Complutense de Madrid.

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