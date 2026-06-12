ESPACE

12 juin 2026

Le neutrino, cette particule mystérieuse qui a sauvé l’univers de l’autodestruction

Le Big Bang aurait dû produire des quantités égales de matière et d'antimatière, qui se seraient annihilées mutuellement dans une explosion spectaculaire d'énergie pure. Or, ce ne fut pas le cas. De nouvelles expériences visant à comprendre l'énigmatique neutrino pourraient apporter des éclaircissements.