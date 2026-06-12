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Une brillante galaxie naissante, nommée GN-z11, vue telle qu'elle était il y a 13,4 milliards d'années, soit seulement 400 millions d'années après le Big Bang.
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ESPACE

12 juin 2026

Le neutrino, cette  particule mystérieuse qui a sauvé l’univers de l’autodestruction

Le Big Bang aurait dû produire des quantités égales de matière et d'antimatière, qui se seraient annihilées mutuellement dans une explosion spectaculaire d'énergie pure. Or, ce ne fut pas le cas. De nouvelles expériences visant à comprendre l'énigmatique neutrino pourraient apporter des éclaircissements.

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neutrinos , espace , galaxie , big bang , univers , découverte , atouts , chercheurs , expérience , Dune , physicien , physique , destruction

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Dan Falk

Dan Falk est un journaliste scientifique basé à Toronto. Parmi ses ouvrages figurent "The Science of Shakespeare" et "In Search of Time".

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