ESPACE
12 juin 2026
Le neutrino, cette particule mystérieuse qui a sauvé l’univers de l’autodestruction
Le Big Bang aurait dû produire des quantités égales de matière et d'antimatière, qui se seraient annihilées mutuellement dans une explosion spectaculaire d'énergie pure. Or, ce ne fut pas le cas. De nouvelles expériences visant à comprendre l'énigmatique neutrino pourraient apporter des éclaircissements.
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MOTS-CLESneutrinos , espace , galaxie , big bang , univers , découverte , atouts , chercheurs , expérience , Dune , physicien , physique , destruction
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Dan Falk est un journaliste scientifique basé à Toronto. Parmi ses ouvrages figurent "The Science of Shakespeare" et "In Search of Time".
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A PROPOS DES AUTEURS
Dan Falk est un journaliste scientifique basé à Toronto. Parmi ses ouvrages figurent "The Science of Shakespeare" et "In Search of Time".