ENTRE VRAIES ET FAUSSES PANIQUES

Le monde se noie-t-il vraiment dans la dette ?

La dette américaine peut-elle encore être considérée comme un refuge sans risque ? Le privilège du dollar ne suffit plus à protéger Washington des mécanismes classiques de l’endettement. Entre déficit persistant, hausse des charges d’intérêts et moindre appétit des investisseurs étrangers, les États-Unis comme la France disposent d’une marge de manœuvre budgétaire de plus en plus réduite. La dette publique américaine devient-elle une source de risque pour le système financier mondial, ou le statut du dollar offre-t-il encore une protection suffisante ?