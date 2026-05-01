AUTRE FRONT POUR MOSCOU

1 mai 2026

Le Mali sera-t-il à la Russie de Poutine ce que l’Afghanistan a été à l’URSS ?

Alors que l’intervention russe au Mali devait incarner une alternative crédible aux dispositifs occidentaux, les revers récents sur le terrain, conjugués aux dynamiques djihadistes persistantes, en révèlent les profondes limites. La défaite de Wagner à Tin Zaouatine et l’érosion plus globale de l’influence russe mettent en lumière les fragilités structurelles de la stratégie de Moscou.