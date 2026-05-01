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Le président russe Vladimir Poutine et le chef de la junte malienne Assimi Goïta se serrent la main après une cérémonie de signature à l'issue de leurs entretiens au Kremlin à Moscou, le 23 juin 2025.
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AUTRE FRONT POUR MOSCOU

1 mai 2026

Le Mali sera-t-il à la Russie de Poutine ce que l’Afghanistan a été à l’URSS ?

Alors que l’intervention russe au Mali devait incarner une alternative crédible aux dispositifs occidentaux, les revers récents sur le terrain, conjugués aux dynamiques djihadistes persistantes, en révèlent les profondes limites. La défaite de Wagner à Tin Zaouatine et l’érosion plus globale de l’influence russe mettent en lumière les fragilités structurelles de la stratégie de Moscou.

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MOTS-CLES

Russie , Mali , Wagner , Vladimir Poutine , front , guerre , djihadistes , terrorisme , terroristes , Afrique , Sahel , mercenaires , Kremlin , Moscou , URSS , union soviétique , Afghanistan

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Raphaël Chauvancy

Raphaël Chauvancy est officier supérieur dans l'infanterie de marine, détaché depuis 3 ans au sein des UK Commando forces - Royal Marines. Il est également chargé du module "intelligence stratégique et politiques de puissance" à l'école de guerre économique (Paris). Il a publié une dizaine d'ouvrages, et collabore régulièrement à différentes revues (Conflits, Diplomatie, Marine et Océans...) et sites internets (Theatrum Belli, geopoweb...).

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