AXE SINO-RUSSE
21 mai 2026
Voyage à Pékin : le supplice chinois de Vladimir Poutine
Derrière les sourires affichés à Pékin, la rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine confirme surtout un basculement géopolitique majeur : une Russie de plus en plus dépendante d’une Chine qui soutient Moscou sans jamais vouloir partager son destin.
24 min de lecture
MOTS-CLESChine , Russie , Xi Jinping , Vladimir Poutine , guerre en ukraine , ordre mondial , Donald Trump
THEMATIQUESGéopolitique
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).
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Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).