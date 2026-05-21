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Blurred backgroundSur cette photo de groupe diffusée par l'agence d'État russe Sputnik, le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping inspectent une garde d'honneur lors d'une cérémonie de bienvenue au Grand Palais du Peuple à Pékin, le 20 mai 2026.
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AXE SINO-RUSSE

21 mai 2026

Voyage à Pékin : le supplice chinois de Vladimir Poutine

Derrière les sourires affichés à Pékin, la rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine confirme surtout un basculement géopolitique majeur : une Russie de plus en plus dépendante d’une Chine qui soutient Moscou sans jamais vouloir partager son destin.

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MOTS-CLES

Chine , Russie , Xi Jinping , Vladimir Poutine , guerre en ukraine , ordre mondial , Donald Trump

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.

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Emmanuel Lincot

Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).