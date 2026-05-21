JUSTICE ADMINISTRATIVE

21 mai 2026

Nomination de Marc Guillaume à la tête du Conseil d’État : un concert de louanges muet sur les problèmes posés

Mercredi 6 mai, Marc Guillaume a été nommé vice-président du Conseil d’État en Conseil des ministres. Préfet de Paris et de la région Île-de-France depuis 2020, il succède à Didier-Roland Tabuteau à la tête de la plus haute juridiction administrative. Il doit prendre ses fonctions ce jeudi.