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Le conseil des ministres vient de procéder, ce 5 mai, à la nomination du Conseiller d’État Marc Guillaume (jusqu’alors préfet de Paris et de la région Île-de-France) à la vice-présidence du Conseil d’État.
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JUSTICE ADMINISTRATIVE

21 mai 2026

Nomination de Marc Guillaume à la tête du Conseil d’État : un concert de louanges muet sur les problèmes posés

Mercredi 6 mai, Marc Guillaume a été nommé vice-président du Conseil d’État en Conseil des ministres. Préfet de Paris et de la région Île-de-France depuis 2020, il succède à Didier-Roland Tabuteau à la tête de la plus haute juridiction administrative. Il doit prendre ses fonctions ce jeudi.

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MOTS-CLES

Marc Guillaume , nomination , Conseil d'Etat , haut-fonctionnaire , justice administrative

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Saint-Germain

Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023) ainsi que La République des juges contre la Nation: Et comment en sortir  (2026).