JUSTICE ADMINISTRATIVE
21 mai 2026
Nomination de Marc Guillaume à la tête du Conseil d’État : un concert de louanges muet sur les problèmes posés
Mercredi 6 mai, Marc Guillaume a été nommé vice-président du Conseil d’État en Conseil des ministres. Préfet de Paris et de la région Île-de-France depuis 2020, il succède à Didier-Roland Tabuteau à la tête de la plus haute juridiction administrative. Il doit prendre ses fonctions ce jeudi.
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THEMATIQUESTribunes
Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023) ainsi que La République des juges contre la Nation: Et comment en sortir (2026).
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