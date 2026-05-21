AVERTISSEMENT

21 mai 2026

Alerte au PMI : l'activité économique en France chute à son rythme le plus rapide depuis 2020

Les chiffres publiés ce jeudi matin par S&P Global sonnent comme un avertissement sérieux. En mai, le secteur privé français a reculé à un rythme qu'on n'avait plus vu depuis cinq ans et demi. Services et industrie touchés en même temps, et une seule explication dans la bouche des entreprises : la guerre au Moyen-Orient, la facture énergétique qui s'envole, et l'inquiétude qui paralyse les décisions.