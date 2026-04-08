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La Commission européenne a proposé d'introduire des critères "made in Europe" dans son projet législatif Industrial Accelerator Act (IIA) dans les marchés publics et les subventions.
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INDUSTRIAL ACCELERATOR ACT

8 avril 2026

Le “Made with Europe”, cette stratégie qui aurait plus de sens pour sauver l’industrie européenne que le “Made in Europe” poussé par la Commission

Alors que la Commission européenne vient d'ouvrir un grand chantier législatif pour renforcer l'industrie européenne via l'Industrial Accelerator Act (IIA), des industriels allemands, notamment, ont proposé un "Made with Europe" plutôt qu'un “Made in Europe”. Pierre Bentata nous en décrypte les subtilités.

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MOTS-CLES

made in Europe , Made with Europe , industrie , Union Européenne , IIA , entreprises européennes , Industrial Accelerator Act

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

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