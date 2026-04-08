INDUSTRIAL ACCELERATOR ACT

8 avril 2026

Le “Made with Europe”, cette stratégie qui aurait plus de sens pour sauver l’industrie européenne que le “Made in Europe” poussé par la Commission

Alors que la Commission européenne vient d'ouvrir un grand chantier législatif pour renforcer l'industrie européenne via l'Industrial Accelerator Act (IIA), des industriels allemands, notamment, ont proposé un "Made with Europe" plutôt qu'un “Made in Europe”. Pierre Bentata nous en décrypte les subtilités.