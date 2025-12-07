MICROBIOTE ET IMMUNITE

7 décembre 2025

Le kimchi : ce chou fermenté coréen qui peut booster vos défenses immunitaires

Une étude révèle que le kimchi, plat fermenté emblématique de Corée, pourrait renforcer de manière ciblée le système immunitaire, en stimulant des cellules clés sans provoquer d’inflammation excessive.