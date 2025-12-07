Kimchi. (Image d'illustration)
MICROBIOTE ET IMMUNITE
7 décembre 2025
Le kimchi : ce chou fermenté coréen qui peut booster vos défenses immunitaires
Une étude révèle que le kimchi, plat fermenté emblématique de Corée, pourrait renforcer de manière ciblée le système immunitaire, en stimulant des cellules clés sans provoquer d’inflammation excessive.
Le Dr Rachel Woods est maître de conférences en physiologie à la Lincoln Medical School (universités de Nottingham et de Lincoln).
Le Dr Rachel Woods est maître de conférences en physiologie à la Lincoln Medical School (universités de Nottingham et de Lincoln).