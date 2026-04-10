AVEUGLEMENT, HYPOCRISIE OU COMPLAISANCE ?
10 avril 2026
Le désarmement spontané du Hezbollah, cette fiction à laquelle feint de croire la France
L’universitaire Makram Rabah affirme que le Liban subit une « occupation iranienne » qui utilise la population comme bouclier humain.
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THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Maya Khadra est enseignante et journaliste franco-libanaise, lauréate du Prix du journalisme francophone en zones de conflits en 2013 et ancienne journaliste à L'Orient-Le Jour.
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Maya Khadra est enseignante et journaliste franco-libanaise, lauréate du Prix du journalisme francophone en zones de conflits en 2013 et ancienne journaliste à L'Orient-Le Jour.