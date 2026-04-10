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Une personne brandit une pancarte portant le slogan « Nous ne déposerons pas les armes » tandis que des partisans du Hezbollah chiite libanais participent à une cérémonie, dans la banlieue sud de Beyrouth, le 6 juillet 2025.
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AVEUGLEMENT, HYPOCRISIE OU COMPLAISANCE ?

10 avril 2026

Le désarmement spontané du Hezbollah, cette fiction à laquelle feint de croire la France

L’universitaire Makram Rabah affirme que le Liban subit une « occupation iranienne » qui utilise la population comme bouclier humain.

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MOTS-CLES

Liban , Hezbollah , Israël , désarmement , Emmanuel Macron , cessez-le-feu , Iran

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Maya Khadra

Maya Khadra est enseignante et journaliste franco-libanaise, lauréate du Prix du journalisme francophone en zones de conflits en 2013 et ancienne journaliste à L'Orient-Le Jour.

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