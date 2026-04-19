CRITIQUE LITTERAIRE

19 avril 2026

« Le dernier amour de Janáček » de Alain André : chassés-croisés amoureux

Dans Le dernier amour de Janáček, Alain André tisse un subtil jeu de miroirs entre deux histoires d’amour séparées par près d’un siècle. D’un côté, la passion tardive du compositeur Leoš Janáček pour la mystérieuse Kamila Stösslova ; de l’autre, celle de son biographe contemporain, emporté à son tour dans un vertige amoureux. Entre création, désir et différences d’âge, le roman explore avec finesse ce que signifie aimer au fil du temps, dans un dialogue troublant entre vie et fiction.