POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background« Le dernier amour de Janáček » de Alain André
See image caption

CRITIQUE LITTERAIRE

19 avril 2026

« Le dernier amour de Janáček » de Alain André : chassés-croisés amoureux

Dans Le dernier amour de Janáček, Alain André tisse un subtil jeu de miroirs entre deux histoires d’amour séparées par près d’un siècle. D’un côté, la passion tardive du compositeur Leoš Janáček pour la mystérieuse Kamila Stösslova ; de l’autre, celle de son biographe contemporain, emporté à son tour dans un vertige amoureux. Entre création, désir et différences d’âge, le roman explore avec finesse ce que signifie aimer au fil du temps, dans un dialogue troublant entre vie et fiction.

Photo of Laurence Biava
Laurence Biava Go to Laurence Biava page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Le dernier amour de Janáček , Alain André , livre , littérature , roman , écrivain , amour , Leoš Janáček , Kamila Stösslova , compositeur

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Laurence Biava image
Laurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).

Populaires

156 % des Français reçoivent plus de la puissance publique qu’ils n’y contribuent : et bim, l’Insee balaye brutalement le discours sur l’enfer inégalitaire français
2Quand vieillir mène à d’amers constats sur la nature de l’amitié
3L’IA s’est imposée dans les entreprises, mais génère de plus en plus d’inquiétudes sur la fiabilité des données partagées
4IA : quand le piège tendu par Microsoft, Amazon et Apple se referme sur Anthropic et OpenAI
5Nucléaire : l’Europe et les États-Unis patinent, la Chine accélère dans des propositions sans précédent historique
6Charlotte Casiraghi officialise Nicolas, Éric Antoine se marie, Natalie Portman est enceinte; Sarah Ferguson se cache en Autriche, Harry & Meghan s’austra-lamentent; Jeff & Lauren Bezos galasalopent, David & Victoria Beckham plantent une forêt
7Derrière la tempête Grasset, qui domine (et censure) vraiment qui dans le monde de la culture en France ?