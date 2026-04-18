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Un docteur examine le rythme cardiaque d'un patient fraîchement sorti de l'hôpital après avoir été infecté par la COVID-19, lors d'une consultation à domicile, dans l'est de la France.
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SANTE

18 avril 2026

Le COVID long est associé à un risque accru de maladies cardiaques

Le COVID long ne se limite pas à une fatigue persistante ou à des troubles cognitifs. Il pourrait aussi fragiliser durablement le cœur. Une vaste étude menée en Suède montre une hausse significative du risque de maladies cardiovasculaires, y compris chez des patients ayant initialement développé des formes légères de l’infection.

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MOTS-CLES

santé , diagnostics , covid , Covid-19 , Covid long , maladie , épidémie , malades , patients , coeur , maladies cardiaques , Suède , Étude

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Pia Lindberg

Pia Lindberg est doctorante au Département de médecine au sein de l'Institut Karolinska.

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Artur Fedorowski

Artur Fedorowski est professeur de cardiologie à l'Institut Karolinska au sein de l'​​Université de Lund.

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Axel Carl Carlsson

Axel Carl Carlsson est chercheur au département de neurobiologie au sein de l'Institut Karolinska.

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