SANTE

18 avril 2026

Le COVID long est associé à un risque accru de maladies cardiaques

Le COVID long ne se limite pas à une fatigue persistante ou à des troubles cognitifs. Il pourrait aussi fragiliser durablement le cœur. Une vaste étude menée en Suède montre une hausse significative du risque de maladies cardiovasculaires, y compris chez des patients ayant initialement développé des formes légères de l’infection.