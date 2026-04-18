SANTE
18 avril 2026
Le COVID long est associé à un risque accru de maladies cardiaques
Le COVID long ne se limite pas à une fatigue persistante ou à des troubles cognitifs. Il pourrait aussi fragiliser durablement le cœur. Une vaste étude menée en Suède montre une hausse significative du risque de maladies cardiovasculaires, y compris chez des patients ayant initialement développé des formes légères de l’infection.
4 min de lecture
MOTS-CLESsanté , diagnostics , covid , Covid-19 , Covid long , maladie , épidémie , malades , patients , coeur , maladies cardiaques , Suède , Étude
THEMATIQUESSanté
Pia Lindberg est doctorante au Département de médecine au sein de l'Institut Karolinska.
Artur Fedorowski est professeur de cardiologie à l'Institut Karolinska au sein de l'Université de Lund.
Axel Carl Carlsson est chercheur au département de neurobiologie au sein de l'Institut Karolinska.
Populaires
Pia Lindberg est doctorante au Département de médecine au sein de l'Institut Karolinska.
Artur Fedorowski est professeur de cardiologie à l'Institut Karolinska au sein de l'Université de Lund.
Axel Carl Carlsson est chercheur au département de neurobiologie au sein de l'Institut Karolinska.