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AUDIOVISUEL

27 mai 2026

Au Conseil d'État, TF1 lâche le CNC face à Netflix : la défection que personne n'a voulu voir

Pendant que 600 professionnels du cinéma s'indignaient dans une tribune publiée par Libération contre l'« emprise » de Vincent Bolloré sur le septième art, la chaine de Martin Bouygues retirait son soutien au CNC dans un contentieux qui pourrait faire s'effondrer quarante ans de financement du cinéma français. Personne, ou presque, n'en a parlé.

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audiovisuel , Netflix , CNN , média

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Jérôme Bourreau-Guggenheim

Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.

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