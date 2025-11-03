Taxes (image d'illustration)
LES ENTREPRENEURS PARLENT AUX FRANCAIS
3 novembre 2025
Le covid des taxes s’abat sur la France mais les entreprises n’ont pas de masques
Denis Jacquet dénonce la frénésie fiscale de la gauche et de l’extrême gauche, qu’il décrit comme une obsession destructrice pour les entrepreneurs et les classes productives.
6 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESentrepreneurs , Français , croissance , taxes , France , entreprises , faillites , pigeons , gauche
THEMATIQUESBusiness
A PROPOS DES AUTEURS
Denis Jacquet est fondateur du Day One Movement. Il a publié Covid: le début de la peur, la fin d'une démocratie aux éditions Eyrolles.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Denis Jacquet est fondateur du Day One Movement. Il a publié Covid: le début de la peur, la fin d'une démocratie aux éditions Eyrolles.