POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Taxes (image d'illustration)

Taxes (image d'illustration)

LES ENTREPRENEURS PARLENT AUX FRANCAIS

3 novembre 2025

Le covid des taxes s’abat sur la France mais les entreprises n’ont pas de masques

Denis Jacquet dénonce la frénésie fiscale de la gauche et de l’extrême gauche, qu’il décrit comme une obsession destructrice pour les entrepreneurs et les classes productives.

Photo of Denis Jacquet
Denis Jacquet Go to Denis Jacquet page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

entrepreneurs , Français , croissance , taxes , France , entreprises , faillites , pigeons , gauche

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Denis Jacquet image
Denis Jacquet

Denis Jacquet est fondateur du Day One Movement. Il a publié Covid: le début de la peur, la fin d'une démocratie aux éditions Eyrolles.  