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Une professeure s'adresse aux élèves dans une salle de classe à la Prytanée militaire, l'ancien Collège Royal Henri-Le-Grand ou Henri IV de la Flèche, devenu en 1762 école préparatoire militaire à La Flèche, dans le nord-ouest de la France.
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BAISSE DU NIVEAU

9 septembre 2026

Le choc Pisa : l’effondrement scolaire, ce révélateur des angles morts et contradictions des élites « raisonnables »

Derrière l’effondrement des performances scolaires françaises dans le classement PISA se dessine un paradoxe que les élites « raisonnables » peinent à regarder en face : au nom de l’égalité, de la bienveillance et de la modernité, elles ont accompagné pendant des décennies la baisse des exigences, l’affaiblissement de l’autorité et la dégradation des savoirs. Comment prétendre à la puissance, à la souveraineté et à la compétitivité tout en laissant s’effondrer l’école censée les préparer ?

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MOTS-CLES

éducation , Éducation nationale , classes , niveau , lecture , français , mathématiques , compréhension , classement PISA , professeurs , Enseignants , baisse de niveau , pays de l'OCDE , OCDE , macronisme , Emmanuel Macron , élites , réforme , classe politique , élites raisonnables

THEMATIQUES

Education
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Paul Brighelli

Jean-Paul Brighelli est professeur agrégé de lettres, enseignant et essayiste français.

 Il est l'auteur ou le co-auteur d'un grand nombre d'ouvrages parus chez différents éditeurs, notamment  La Fabrique du crétin (Jean-Claude Gawsewitch, 2005) et La société pornographique (Bourin, 2012)

Il possède également un blog : bonnet d'âne

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Chantal Delsol

Chantal Delsol est journaliste, philosophe,  écrivain, et historienne des idées politiques.

 