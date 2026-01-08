LA CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

8 janvier 2026

Le budget entame son dernier tour de piste au parlement

De retour en nouvelle lecture à l’Assemblée, le projet de loi de finances entre dans une phase accélérée. Amendements verrouillés, marges de manœuvre réduites et risque de 49.3 en embuscade : le compte à rebours est lancé.