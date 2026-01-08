POLITIQUE
Des députés votent à main levée lors d'une séance de débat. (Image d'illustration)

LA CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

8 janvier 2026

Le budget entame son dernier tour de piste au parlement

De retour en nouvelle lecture à l’Assemblée, le projet de loi de finances entre dans une phase accélérée. Amendements verrouillés, marges de manœuvre réduites et risque de 49.3 en embuscade : le compte à rebours est lancé.

A PROPOS DES AUTEURS
Samuel Le Goff image
Samuel Le Goff

Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.

