Des députés votent à main levée lors d'une séance de débat. (Image d'illustration)
LA CHRONIQUE PARLEMENTAIRE
8 janvier 2026
Le budget entame son dernier tour de piste au parlement
De retour en nouvelle lecture à l’Assemblée, le projet de loi de finances entre dans une phase accélérée. Amendements verrouillés, marges de manœuvre réduites et risque de 49.3 en embuscade : le compte à rebours est lancé.
A PROPOS DES AUTEURS
Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.
