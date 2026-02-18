VOLTE-FACE

18 février 2026

L’Algérie mise sur l'apaisement avec la France et voilà pourquoi ça n’a pas qu’à voir avec le nom du ministre de l’Intérieur

Après près de deux années de tensions diplomatiques et de blocages sur les questions migratoires et sécuritaires, la visite de Laurent Nuñez à Alger marque une tentative de reprise du dialogue. Entre reprise des contacts techniques et désaccords persistants, ce déplacement démontre à la fois de la nécessité des échanges entre les deux administrations et de la difficulté à maintenir un contact qui ne soit pas instrumentalisé.