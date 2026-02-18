VOLTE-FACE
18 février 2026
L’Algérie mise sur l'apaisement avec la France et voilà pourquoi ça n’a pas qu’à voir avec le nom du ministre de l’Intérieur
Après près de deux années de tensions diplomatiques et de blocages sur les questions migratoires et sécuritaires, la visite de Laurent Nuñez à Alger marque une tentative de reprise du dialogue. Entre reprise des contacts techniques et désaccords persistants, ce déplacement démontre à la fois de la nécessité des échanges entre les deux administrations et de la difficulté à maintenir un contact qui ne soit pas instrumentalisé.
12 min de lecture
THEMATIQUESGéopolitique
Abdou Semmar, journaliste et dissident algérien. Fondateur d'Algérie Part, condamné à mort par contumace en 2022. Il est actuellement réfugié politique en France.
Xavier Driencourt est diplomate. Ancien directeur général de l’administration du Quai d’Orsay, chef de l’Inspection générale des affaires étrangères, il a été ambassadeur de France à Alger à deux reprises, entre 2008 et 2012, puis entre 2017 et 2020.
Populaires
Abdou Semmar, journaliste et dissident algérien. Fondateur d'Algérie Part, condamné à mort par contumace en 2022. Il est actuellement réfugié politique en France.
Xavier Driencourt est diplomate. Ancien directeur général de l’administration du Quai d’Orsay, chef de l’Inspection générale des affaires étrangères, il a été ambassadeur de France à Alger à deux reprises, entre 2008 et 2012, puis entre 2017 et 2020.