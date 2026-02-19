GUERRE EN UKRAINE
19 février 2026
La Russie a désormais accumulé les plus lourdes pertes humaines subies par n’importe quelle puissance depuis 1945 et voilà où cela pourrait la mener
Un rapport du Center for Strategic and International Studies publié en janvier estimait que la Russie, à l'aube de la quatrième année de guerre en Ukraine, avait déploré jusqu'à 325 000 morts et près de 900 000 blessés.
