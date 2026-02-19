Le grand paradoxe : LFI, EELV et gauche radicale en voie d’effondrement électoral… mais de victoires idéologiques toxiques

Simon Ronai est un géographe et urbaniste français, spécialisé dans l’aménagement du territoire et la planification urbaine. Diplômé en géographie et en sciences politiques, il a dirigé le bureau d’études ORGECO, contribuant à l’élaboration de Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), de Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) et de projets urbains liés à l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU).