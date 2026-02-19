POLITIQUE
Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France Insoumise lors d'un discours à Roubaix, dans le nord de la France, le 31 janvier 2026.
BIENVENUE EN ABSURDISTAN

19 février 2026

Le grand paradoxe : LFI, EELV et gauche radicale en voie d’effondrement électoral… mais de victoires idéologiques toxiques

Jean-Luc Mélenchon et LFI battent des records d'impopularité dans l'opinion et les sondages. Pourtant, leurs thématiques, (victimisation, créolisation, rupture avec le capitalisme) saturent l'espace médiatique et académique.

Laure Salvaing Go to Laure Salvaing page , Aurélien Marq Go to Aurélien Marq page et Simon Ronai Go to Simon Ronai page

20 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Laure Salvaing image
Laure Salvaing

Laure Salvaing est Directrice générale de Verian.

Aurélien Marq image
Aurélien Marq

Aurélien Marq est haut fonctionnaire et polytechnicien, chargé des questions de sécurité intérieure.

Simon Ronai image
Simon Ronai

Simon Ronai est un géographe et urbaniste français, spécialisé dans l’aménagement du territoire et la planification urbaine. Diplômé en géographie et en sciences politiques, il a dirigé le bureau d’études ORGECO, contribuant à l’élaboration de Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), de Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) et de projets urbains liés à l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). 

