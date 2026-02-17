POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Même sous une pluie battante, il y a toujours de belles choses à apprécier dans le monde qui nous entoure, où que l’on vive.
See image caption
See copyright

EVITONS LA DEPRIME

17 février 2026

Petits conseils d’un psychologue pour rester positif quand il n’arrête pas de pleuvoir

Les courtes et sombres journées d'hiver sont toujours difficiles à traverser. Mais pour beaucoup en Europe, cet hiver a été particulièrement morose à cause des pluies incessantes.

Photo of Luke Hodson
Luke Hodson Go to Luke Hodson page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

trouble affectif saisonnier , déprime , Dépression , moral , hiver , pluie , bien-être

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Luke Hodson image
Luke Hodson

Luke Hodson est maître de conférences au département de psychologie de l'université de Warwick. Ses recherches portent principalement sur la psychologie positive et la compréhension des facteurs qui améliorent le bien-être et favorisent l'épanouissement individuel.

Populaires

1Municipales 2026 : et voilà qui devraient être les (petits) gagnants… et les (grands) perdants
2Violences politiques de gauche : il n’y a pas que LFI… et voilà ceux qui devraient aussi assumer leur part de responsabilité
3Donald Trump sous influence russe ? Voilà ce que l’on sait du potentiel kompromat au coeur de l’affaire Epstein
4« Je suis devenue "la putain de la République" pour sauver les "putains" au masculin ! »
5La menace d’ultra gauche traitée à l’identique que celle de l’ultra droite : ces faits et chiffres qui démentent « l’optimisme » du ministre de l’Intérieur
6Entre influence et espionnage, le Safari Club, ce réseau sans lequel Jeffrey ne serait jamais devenu Epstein
7« C’est nous qui sommes agressés ! » : empêtré dans la violence d'extrême gauche, Mélenchon relègue Quentin au rang de victime secondaire