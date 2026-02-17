EVITONS LA DEPRIME
17 février 2026
Petits conseils d’un psychologue pour rester positif quand il n’arrête pas de pleuvoir
Les courtes et sombres journées d'hiver sont toujours difficiles à traverser. Mais pour beaucoup en Europe, cet hiver a été particulièrement morose à cause des pluies incessantes.
Luke Hodson est maître de conférences au département de psychologie de l'université de Warwick. Ses recherches portent principalement sur la psychologie positive et la compréhension des facteurs qui améliorent le bien-être et favorisent l'épanouissement individuel.
