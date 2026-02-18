SENTENCE REVOLTANTE
18 février 2026
Une cour pakistanaise accorde la garde d’une jeune chrétienne de 13 ans à son kidnappeur musulman l’ayant épousée de force
Les conversions et les mariages forcés sont ignorés par les forces de l'ordre et le système judiciaire.
6 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESReligion
A PROPOS DES AUTEURS
Uzay Bulut est une journaliste d'origine turque, anciennement basée à Ankara. Elle s'intéresse particulièrement à la Turquie, à l'islam politique et à l'histoire du Moyen-Orient, de l'Europe et de l'Asie.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Uzay Bulut est une journaliste d'origine turque, anciennement basée à Ankara. Elle s'intéresse particulièrement à la Turquie, à l'islam politique et à l'histoire du Moyen-Orient, de l'Europe et de l'Asie.