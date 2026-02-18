POLITIQUE
Une fidèle chrétienne embrasse une représentation de la crucifixion de Jésus-Christ lors d'un service du Vendredi saint à l'église Saint-Antoine de Lahore, le 18 avril 2025.
SENTENCE REVOLTANTE

18 février 2026

Une cour pakistanaise accorde la garde d’une jeune chrétienne de 13 ans à son kidnappeur musulman l’ayant épousée de force

Les conversions et les mariages forcés sont ignorés par les forces de l'ordre et le système judiciaire.

MOTS-CLES

Pakistan , enlèvement , mariage forcé , 13 ans , chrétienne , islam , tribunal , Sharia

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
Uzay Bulut image
Uzay Bulut

Uzay Bulut est une journaliste d'origine turque, anciennement basée à Ankara. Elle s'intéresse particulièrement à la Turquie, à l'islam politique et à l'histoire du Moyen-Orient, de l'Europe et de l'Asie.

