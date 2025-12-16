LA MAGIE DES AMIS

16 décembre 2025

L’amitié, cette force vitale : les dauphins mâles ayant de proches amis vieillissent plus lentement

Une étude de longue durée sur les dauphins à gros nez de Shark Bay révèle que les mâles entretenant des amitiés profondes vieillissent plus lentement au niveau biologique. En utilisant des horloges épigénétiques pour mesurer l’âge réel de leurs cellules, les chercheurs ont montré que la qualité des liens sociaux, et non la simple présence dans de grands groupes, ralentit le vieillissement moléculaire.