POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
dauphins (illustration)

©

dauphins (illustration)

LA MAGIE DES AMIS

16 décembre 2025

L’amitié, cette force vitale : les dauphins mâles ayant de proches amis vieillissent plus lentement

Une étude de longue durée sur les dauphins à gros nez de Shark Bay révèle que les mâles entretenant des amitiés profondes vieillissent plus lentement au niveau biologique. En utilisant des horloges épigénétiques pour mesurer l’âge réel de leurs cellules, les chercheurs ont montré que la qualité des liens sociaux, et non la simple présence dans de grands groupes, ralentit le vieillissement moléculaire.

Photo of Livia Gerber
Photo of Katharina J. Peters
Photo of Lee A Rollins
Livia Gerber Go to Livia Gerber page , Katharina J. Peters Go to Katharina J. Peters page et Lee A Rollins Go to Lee A Rollins page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

dauphins , Santé , amitié , longévité , étude , science , cerveau , stress , connexion sociale

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Livia Gerber image
Livia Gerber

Chercheuse postdoctorale en génétique, CSIRO

Katharina J. Peters image
Katharina J. Peters

Maître de conférences en sciences biologiques, Université de Wollongong

Lee A Rollins image
Lee A Rollins

Professeure à l'École des sciences biologiques, de la Terre et de l'environnement de l'UNSW Sydney.

Populaires

1Ces investissements massifs que fait la Russie pour prendre le contrôle de l’Atlantique Nord au nez et à la barbe des Européens
2Cette redoutable politisation de la Cour des Comptes que révèle la procédure ouverte contre Sarah Knafo
3La pauvreté, cause majeure de la délinquance ? Une étude finlandaise grandeur nature vient pulvériser la doxa des tenants de la culture de l’excuse
4LFI ou la stratégie de l’assignation raciale de moins en moins masquée
5PLFSS 2026 : voilà pourquoi le VRAI déficit de la Sécurité sociale est bien supérieur à son montant officiel de 24,5 milliards d’euros
6Attentat antisémite de Bondi beach : les larmes de crocodile des « globaliseurs d’intifada »
7Économie française : la marche forcée vers le déclin paraît inéluctable 