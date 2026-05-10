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Les tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Grafenrheinfeld, en Allemagne, sont photographiées le 16 août 2024, peu avant leur démolition contrôlée.
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MEA CULPA

10 mai 2026

L’Allemagne envisage de rouvrir ses centrales nucléaires… mais le peut-elle ?

Après avoir tourné le dos au nucléaire, l’Allemagne commence à douter de son choix. Entre flambée des coûts, dépendance aux importations et inquiétudes sur la compétitivité industrielle, plusieurs responsables allemands évoquent désormais la possibilité d’un retour du nucléaire.

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MOTS-CLES

centrales nucléaires , énergie nucléaire , réacteur nucléaire , énergie , relance du nucléaire , Allemagne , Berlin , Energiewende , Verts , écologistes , ingénieurs , Coût , Friedrich Merz , Ursula Von Der Leyen , charbon , gaz , France , europe , Union européenne

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

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