POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France Insoumise. (Image d'illustration)

Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France Insoumise. (Image d'illustration)

© CHARLY TRIBALLEAU / AFP

ATLANTICO-BUSINESS

19 novembre 2025

La vraie raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon s’oppose à la suspension de la réforme des retraites est…

Le président de LFI multiplie les communications pour convaincre l’opinion qu’il sera aux présidentielles avec un programme révolutionnaire et surtout antilibéral, alors que le monde entier, y compris les pays autoritaires, ont adopté l’économie de marché.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.