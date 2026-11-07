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Blurred backgroundDes manifestants affrontent les forces de l’ordre lors d’une manifestation contre la vie chère, place de la République à Paris, le 17 octobre 2026. Après plusieurs semaines de mobilisation étudiante, la contestation s’étend à l’ensemble du pays, laissant présager six mois potentiellement tendus à l’approche de l’élection présidentielle. (Image d'illustration)
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POINT DE VUE

7 novembre 2026

La violence légitime pour changer le quotidien et la société : un conte de fées pour adultes-enfants.

La violence peut-elle ouvrir la voie au progrès social ? Après les débordements du 17 octobre, l’auteur conteste les discours qui les légitiment et alerte sur une mécanique susceptible de se retourner contre ceux qu’elle prétend défendre.

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MOTS-CLES

tribune , société , violences , manifestations , jeunesse

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Cyrille Vigorie

Cyrille Vigorie est attaché parlementaire et membre du CESEL de Boulogne-Billancourt

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