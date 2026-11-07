POINT DE VUE
7 novembre 2026
La violence légitime pour changer le quotidien et la société : un conte de fées pour adultes-enfants.
La violence peut-elle ouvrir la voie au progrès social ? Après les débordements du 17 octobre, l’auteur conteste les discours qui les légitiment et alerte sur une mécanique susceptible de se retourner contre ceux qu’elle prétend défendre.
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THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Cyrille Vigorie est attaché parlementaire et membre du CESEL de Boulogne-Billancourt
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