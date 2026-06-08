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Une affiche représentant des lingots d'or est visible sur la vitrine d'un négociant en or à Madrid, le 30 janvier 2026.
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ATLANTICO BUSINESS

8 juin 2026

La ruée vers l’or ne sonne pas forcément la retraite du dollar… quoique

La BCE a indiqué qu’en ce début d’année 2026, l’or dépassait les bons du Trésor américain dans les réserves mondiales. C’est la première fois depuis longtemps que l’or dépasse les obligations d’État américaines dans les réserves officielles.

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MOTS-CLES

business , Or , dollar , bon du trésor américain , dette publique , réserves des banques centrales , métal précieux , perte de confiance , souveraineté , cours , particuliers , entreprises

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.