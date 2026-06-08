ATLANTICO BUSINESS
8 juin 2026
La ruée vers l’or ne sonne pas forcément la retraite du dollar… quoique
La BCE a indiqué qu’en ce début d’année 2026, l’or dépassait les bons du Trésor américain dans les réserves mondiales. C’est la première fois depuis longtemps que l’or dépasse les obligations d’État américaines dans les réserves officielles.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.