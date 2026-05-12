HAUTES PRETENTIONS

12 mai 2026

La “raison” face aux ”idées dangereuses” ou le grand aveuglement d’Edouard Philippe

En meeting à Reims dimanche dernier, Édouard Philippe a convoqué la "raison" contre les "idées dangereuses" du RN et de LFI. Beau discours — mais sur quels résultats peut-il s'appuyer pour incarner cette raison ?