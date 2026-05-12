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Édouard Philippe à son arrivée pour tenir une réunion de campagne au Havre, avant le second tour des élections municipales françaises de 2026, le 19 mars 2026.
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HAUTES PRETENTIONS

12 mai 2026

La “raison” face aux ”idées dangereuses” ou le grand aveuglement d’Edouard Philippe

En meeting à Reims dimanche dernier, Édouard Philippe a convoqué la "raison" contre les "idées dangereuses" du RN et de LFI. Beau discours — mais sur quels résultats peut-il s'appuyer pour incarner cette raison ?

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MOTS-CLES

Edouard Philippe , Politique , élection présidentielle 2027 , candidat , raison , bilan , Alain Juppé , UMP , déclin , France , Emmanuel Macron , Premier Ministre

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Boutin

Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf. 

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Jérôme Besnard

Jérôme Besnard est journaliste, essayiste (La droite imaginaire, 2018) et chargé d’enseignements en droit constitutionnel à l’Université Paris Cité.