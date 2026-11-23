ATLANTI'CULTURE
23 novembre 2026
La peur au ventre, de Rosa Bursztein : l'odyssée d'une mère en devenir
Un récit intime et sincère, dont la voix touche parfois davantage que les mots
2 min de lecture
Thème
Dans La peur au ventre, Rosa Bursztein explore l’un des désirs les plus intimes qui soient : celui de devenir mère. Elle raconte ses fausses couches, puis une grossesse placée moins sous le signe de la sérénité que sous celui d’une inquiétude sourde. Elle se regarde sans complaisance et expose sans détour ses contradictions : celles d’une femme jalouse, féministe et amoureuse, ambitieuse mais peu sûre d’elle-même, déterminée à avancer sans jamais parvenir à faire taire ses peurs.
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MOTS-CLESRosa Bursztein , Editions Audiolib , Book d’Oreille , Editions Grasset , roman , livre audio
THEMATIQUESCulture
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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