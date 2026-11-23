Thème

Dans La peur au ventre, Rosa Bursztein explore l’un des désirs les plus intimes qui soient : celui de devenir mère. Elle raconte ses fausses couches, puis une grossesse placée moins sous le signe de la sérénité que sous celui d’une inquiétude sourde. Elle se regarde sans complaisance et expose sans détour ses contradictions : celles d’une femme jalouse, féministe et amoureuse, ambitieuse mais peu sûre d’elle-même, déterminée à avancer sans jamais parvenir à faire taire ses peurs.