STRATEGIE

30 avril 2026

La persévérance n'est pas toujours payante pour les entreprises, parfois il vaut mieux échouer rapidement

Dans le monde des affaires, la persévérance est souvent présentée comme une vertu cardinale. Pourtant, de plus en plus de cas - de Meta Platforms à Slack - montrent que s’acharner sur une mauvaise stratégie peut coûter très cher.