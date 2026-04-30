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Blurred backgroundLe logo de l'entreprise Slack affiché lors d'un événement à San Francisco.
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STRATEGIE

30 avril 2026

La persévérance n'est pas toujours payante pour les entreprises, parfois il vaut mieux échouer rapidement

Dans le monde des affaires, la persévérance est souvent présentée comme une vertu cardinale. Pourtant, de plus en plus de cas - de Meta Platforms à Slack - montrent que s’acharner sur une mauvaise stratégie peut coûter très cher.

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entreprises , high tech , slack , innovation , Succès , échec , Faillite , industrie , savoir faire , marketing , vente , commerce , échouer

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Kumar Rakesh Ranjan

Kumar Rakesh Ranjan est professeur de marketingà l'EDHEC Business School.

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