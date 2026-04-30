STRATEGIE
30 avril 2026
La persévérance n'est pas toujours payante pour les entreprises, parfois il vaut mieux échouer rapidement
Dans le monde des affaires, la persévérance est souvent présentée comme une vertu cardinale. Pourtant, de plus en plus de cas - de Meta Platforms à Slack - montrent que s’acharner sur une mauvaise stratégie peut coûter très cher.
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MOTS-CLESentreprises , high tech , slack , innovation , Succès , échec , Faillite , industrie , savoir faire , marketing , vente , commerce , échouer
THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Kumar Rakesh Ranjan est professeur de marketingà l'EDHEC Business School.
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Kumar Rakesh Ranjan est professeur de marketingà l'EDHEC Business School.