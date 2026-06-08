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Blurred backgroundUn rapport pointe des défaillances dans le suivi judiciaire des deux adolescents mis en examen pour le meurtre d’Élias, tué le 24 janvier à Paris.
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SOS JUSTICE A LA DERIVE

8 juin 2026

La mort de Lyhanna, révélateur de la catastrophe systémique produite par l’impéritie de nos responsables politiques

Ce que révèle l'affaire Lyhanna est énorme ; monstrueux même : il ne s'agit nullement du non-respect de tel protocole, "Mélanie" ou autre ; d'un simple tour de vis à donner ici ou là, pour que le moteur judiciaire tourne à nouveau. C'est une catastrophe systémique, imposant de re¬jeter avec force toute envie de la regarder par le petit bout de la lorgnette.

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MOTS-CLES

affaire Lyhanna , pédophilie , Justice , juges , idéologie

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 