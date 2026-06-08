SOS JUSTICE A LA DERIVE
8 juin 2026
La mort de Lyhanna, révélateur de la catastrophe systémique produite par l’impéritie de nos responsables politiques
Ce que révèle l'affaire Lyhanna est énorme ; monstrueux même : il ne s'agit nullement du non-respect de tel protocole, "Mélanie" ou autre ; d'un simple tour de vis à donner ici ou là, pour que le moteur judiciaire tourne à nouveau. C'est une catastrophe systémique, imposant de re¬jeter avec force toute envie de la regarder par le petit bout de la lorgnette.
3 min de lecture
THEMATIQUESJustice
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
Populaires
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.