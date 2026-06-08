SOS JUSTICE A LA DERIVE

8 juin 2026

La mort de Lyhanna, révélateur de la catastrophe systémique produite par l’impéritie de nos responsables politiques

Ce que révèle l'affaire Lyhanna est énorme ; monstrueux même : il ne s'agit nullement du non-respect de tel protocole, "Mélanie" ou autre ; d'un simple tour de vis à donner ici ou là, pour que le moteur judiciaire tourne à nouveau. C'est une catastrophe systémique, imposant de re¬jeter avec force toute envie de la regarder par le petit bout de la lorgnette.