BIEN VIEILLIR
28 avril 2026
La ménopause provoque-t-elle une chute brutale du collagène ? Ce qu’il faut savoir
Le collagène est devenu un élément incontournable de la publicité pour les soins de la peau et des tendances bien-être sur les réseaux sociaux. Mais ce n’est pas qu’un simple mot à la mode.
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MOTS-CLESCollagène , ménopause , vieillir , Santé , protéine
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Adam Taylor est Professeur et directeur du centre d'apprentissage d'anatomie clinique au sein de l'Université de Lancaster.
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A PROPOS DES AUTEURS
Adam Taylor est Professeur et directeur du centre d'apprentissage d'anatomie clinique au sein de l'Université de Lancaster.