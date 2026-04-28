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Vue des produits à base de peptides de collagène de Vital Proteins lors du lancement de la boutique éphémère « Feed Your Beauty » de Vital Proteins à Soho, New York, le 5 septembre 2018.
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BIEN VIEILLIR

28 avril 2026

La ménopause provoque-t-elle une chute brutale du collagène ? Ce qu’il faut savoir

Le collagène est devenu un élément incontournable de la publicité pour les soins de la peau et des tendances bien-être sur les réseaux sociaux. Mais ce n’est pas qu’un simple mot à la mode.

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MOTS-CLES

Collagène , ménopause , vieillir , Santé , protéine

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Adam Taylor

Adam Taylor est Professeur et directeur du centre d'apprentissage d'anatomie clinique au sein de l'Université de Lancaster.