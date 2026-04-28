BIEN VIEILLIR

28 avril 2026

La ménopause provoque-t-elle une chute brutale du collagène ? Ce qu’il faut savoir

Le collagène est devenu un élément incontournable de la publicité pour les soins de la peau et des tendances bien-être sur les réseaux sociaux. Mais ce n’est pas qu’un simple mot à la mode.