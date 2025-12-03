POLITIQUE
Censure internet

Blurred backgroundCensure internet

ENFER PAVE DE BONNES INTENTIONS

3 décembre 2025

La lutte contre la désinformation, ce PIÈGE mortel pour la démocratie

Alors que l’exécutif relance l’idée d’une labellisation des médias pour endiguer la désinformation, le débat se tend autour d’une question explosive : qui décide de la vérité dans l’espace public ?

Eric Deschavanne

MOTS-CLES

médias , vérité , fake news , label officiel , Emmanuel Macron , censure , démocratie , État

THEMATIQUES

Média
A PROPOS DES AUTEURS
Eric Deschavanne
Eric Deschavanne

Eric Deschavanne est professeur de philosophie.

A 48 ans, il est actuellement membre du Conseil d’analyse de la société et chargé de cours à l’université Paris IV et a récemment publié Le deuxième
humanisme – Introduction à la pensée de Luc Ferry (Germina, 2010). Il est également l’auteur, avec Pierre-Henri Tavoillot, de Philosophie des âges de la vie (Grasset, 2007).

