POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLe groupe LFI lors du vote de la réforme des retraites en mars 2023

©

Le groupe LFI lors du vote de la réforme des retraites en mars 2023

HONTE INTERNATIONALE

12 janvier 2026

« Spectacle de merde » : pour The Economist, la paralysie budgétaire de la France résume « l’ineptie collective de sa classe politique »

L’hebdomadaire se désole de l’incapacité française à remettre ses finances en ordre, quand tant de ses voisins du sud de l’Europe y parviennent. Droite, gauche, centre, pas un pour racheter l’autre...

Photo of Hugues Serraf
Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

The Economist , la France , classe politique

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Hugues Serraf image
Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

Populaires

1BP et Shell se retirent du marché des énergies renouvelables après y avoir perdu des milliards et voilà ce que ça révèle des discours officiels sur la transition énergétique
2Milei sabords ! En Argentine, la farce économique se rapproche du succès
3Pourquoi la chute du régime iranien pourrait avoir une résonance au moins égale à celle du mur de Berlin
4Le Conseil d’Etat valide l’usage de l’orthographe inclusive sans que personne ne lui ait jamais donné la légitimité pour le faire
5Élevage de poulets : l’autre crash agricole français
6Natalité : derrière le crash démographique, la chute du nombre de couples
7La strangulation pendant le sexe : cette pratique de plus en plus répandue aux risques toujours aussi mal compris