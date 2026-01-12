©
Le groupe LFI lors du vote de la réforme des retraites en mars 2023
HONTE INTERNATIONALE
12 janvier 2026
« Spectacle de merde » : pour The Economist, la paralysie budgétaire de la France résume « l’ineptie collective de sa classe politique »
L’hebdomadaire se désole de l’incapacité française à remettre ses finances en ordre, quand tant de ses voisins du sud de l’Europe y parviennent. Droite, gauche, centre, pas un pour racheter l’autre...
