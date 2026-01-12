POLITIQUE
Des militants participent à un rassemblement « Free Iran » à Los Angeles, en Californie, le 11 janvier 2026.

©

DECOLONIAL NOUS VOILA (OU PAS)

12 janvier 2026

Déni de révolte des Iraniens : la fin de l’Histoire (telle que l’imagine la gauche) n’aura pas lieu

Reconnaître la réalité iranienne telle qu’elle l'est - avec des Iraniens qui hurlent des slogans contre le Guide, demandent la chute du régime, parfois même en exprimant un désir de rupture totale avec l’ordre islamique - oblige à reconnaître que la fameuse “fin de l’Histoire” n’aura pas lieu comme certains l’imaginent.

Photo of Olivier Vial
Olivier Vial Go to Olivier Vial page

MOTS-CLES

fin de l'histoire , Iran , manifestations , répression , gauche , Occident , anticapitalisme

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Vial image
Olivier Vial

Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien

