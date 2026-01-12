DECOLONIAL NOUS VOILA (OU PAS)

12 janvier 2026

Déni de révolte des Iraniens : la fin de l’Histoire (telle que l’imagine la gauche) n’aura pas lieu

Reconnaître la réalité iranienne telle qu’elle l'est - avec des Iraniens qui hurlent des slogans contre le Guide, demandent la chute du régime, parfois même en exprimant un désir de rupture totale avec l’ordre islamique - oblige à reconnaître que la fameuse “fin de l’Histoire” n’aura pas lieu comme certains l’imaginent.