Le Mécanisme d'Ajustement Carbone Aux Frontières est entré en vigueur le 1er janvier 2026

©

CANARD SANS TETE

12 janvier 2026

Taxe carbone européenne : à peine entrée en vigueur le 1er janvier que Paris et Rome bataillent pour des dérogations

Le Mécanisme d’Ajustement Carbone Aux Frontières, entré en vigueur le 1er janvier 2026, au périmètre de l’UE suscite déjà de vives contestations au sein des pays de Membres notamment en France et en Italie.

Photo of Philippe Charlez
Photo of Nicolas Meilhan
Philippe Charlez Go to Philippe Charlez page et Nicolas Meilhan Go to Nicolas Meilhan page

