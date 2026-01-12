©
Le Mécanisme d’Ajustement Carbone Aux Frontières est entré en vigueur le 1er janvier 2026
CANARD SANS TETE
12 janvier 2026
Taxe carbone européenne : à peine entrée en vigueur le 1er janvier que Paris et Rome bataillent pour des dérogations
Le Mécanisme d’Ajustement Carbone Aux Frontières, entré en vigueur le 1er janvier 2026, au périmètre de l’UE suscite déjà de vives contestations au sein des pays de Membres notamment en France et en Italie.
4 min de lecture
Europe
Philippe Charlez est ingénieur des Mines de l'École Polytechnique de Mons (Belgique) et Docteur en Physique de l'Institut de Physique du Globe de Paris.
Expert internationalement reconnu en énergie, Charlez est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la transition énergétique dont « Croissance, énergie, climat. Dépasser la quadrature du cercle » paru en Octobre 2017 aux Editions De Boek supérieur et « L’utopie de la croissance verte. Les lois de la thermodynamique sociale » paru en octobre 2021 aux Editions JM Laffont.
Philippe Charlez enseigne à Science Po, Dauphine, l’INSEAD, Mines Paris Tech, l’ISSEP et le Centre International de Formation Européenne. Il est éditorialiste régulier pour Valeurs Actuelles, Contrepoints, Atlantico, Causeur et Opinion Internationale.
Il est l’expert en Questions Energétiques de l’Institut Sapiens.
Pour plus d'informations sur l’auteur consultez www.philippecharlez.com et https://www.youtube.com/energychallenge
Nicolas Meilhan est ingénieur diplômé de l'ESTP et du MIT. Il est spécialisé dans les domaines du transport et de l'énergie.
