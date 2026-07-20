CAP OU PAS CAP ?

La Lituanie et la Lettonie envahies par la Russie : paranoïa ou scénario solide ?

Petits territoires, minorités russes importantes, soutien massif à l'Ukraine : les pays baltes ont de bonnes raisons de craindre Moscou. Mais entre vulnérabilité réelle et scénario d'invasion pure et simple, il y a un monde. Pour les experts, le vrai risque se logerait ailleurs, du côté des minorités russophones et des troubles hybrides. Décryptage.