CAP OU PAS CAP ?
20 juillet 2026
La Lituanie et la Lettonie envahies par la Russie : paranoïa ou scénario solide ?
Petits territoires, minorités russes importantes, soutien massif à l'Ukraine : les pays baltes ont de bonnes raisons de craindre Moscou. Mais entre vulnérabilité réelle et scénario d'invasion pure et simple, il y a un monde. Pour les experts, le vrai risque se logerait ailleurs, du côté des minorités russophones et des troubles hybrides. Décryptage.
6 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Jean De Gliniasty est directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur à Moscou.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jean De Gliniasty est directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur à Moscou.