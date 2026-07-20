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Cette photographie prise le 4 février 2026 montre une vue du Kremlin, au centre de Moscou. (Image d'illustration)
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CAP OU PAS CAP ?

20 juillet 2026

La Lituanie et la Lettonie envahies par la Russie : paranoïa ou scénario solide ?

Petits territoires, minorités russes importantes, soutien massif à l'Ukraine : les pays baltes ont de bonnes raisons de craindre Moscou. Mais entre vulnérabilité réelle et scénario d'invasion pure et simple, il y a un monde. Pour les experts, le vrai risque se logerait ailleurs, du côté des minorités russophones et des troubles hybrides. Décryptage.

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MOTS-CLES

géopolitique , pays baltes , Russie , Guerre en Ukraine , OTAN , guerre hybride , minorités russes , Estonie , Pologne , est , europe , épuisement , opinion publique , sphère d'influence , Vladimir Poutine

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean De Gliniasty
Directeur de recherche

Jean De Gliniasty est directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur à Moscou.